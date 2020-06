속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시 송파구청은 롯데 송파물류센터 근무자의 관내 이동경로를 공개했다. 송파구에 따르면 지난 8일~10일까지 롯데택배 서울동부터미널서 근무했으며, 세븐일레븐 서울복합물류점에서 식사 시에만 마스크를 미착용한 것으로 조사됐다. 출퇴근 버스와 작업장에서는 마스크를 착용했다고 밝혔다.

