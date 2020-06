경북도, 포항 펜타시티에 3000억 규모 의료·헬스 인프라 'MOU'

한미사이언스, 포항융합기술산업지구에 바이오클러스터 조성

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 15일 포항시청에서 한미사이언스㈜, 포항시, 대구경북경제자유구역청과 3000억원 규모의 의료·헬스케어 인프라 구축을 위한 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

포항시청 대회의실에서 개최된 이번 협약식에는 이철우 도지사, 이강덕 포항시장, 임종윤 한미사이언스㈜ 대표이사, 김진현 대구경북경제자유구역청장 직무대리, 안성일 산업통상자원부 경자단장 등 30명이 참석했다.

이날 협약으로, 한미사이언스는 2030년까지 3000억원을 투입해 포항융합기술산업지구 5만1846㎡에 스마트 헬스케어 임상센터, 바이오 오픈 이노베이션 R&D센터, 시제품 생산시설 등을 건립할 계획이다.

이번 협약은 지난해 11월 한미사이언스와 경북도·포항시·포스텍이 K-바이오 경쟁력 제고를 위해 맺은 상호 업무협약의 성과다. 이 협약 이후 한미사이언스는 방사광가속기와 극저온 전자현미경 등을 활용해 세포막단백질 구조연구, 표적 단백질 구조에 기반한 신약개발 연구에 열을 올리고 있다.

임종윤 한미사이언스 대표이사는 "그간 의료계와 산업계의 R&D작업이 연계되지 못해 비효율적이었다"며 "메디컬 서비스와 R&D, 매뉴팩처링이 함께하는 효율적인 바이오클러스터 조성으로 글로벌 의료산업을 선도하고 인류의 건강한 삶을 위해 공헌하겠다"고 전했다.

이철우 경북도지사는 "어려운 경제여건에도 불구하고 포항융합기술산업지구에 과감한 투자 결정에 감사드린다"며 "한미사이언스의 적극적인 투자로 연구-임상-사업화의 바이오클러스터가 조기에 구축될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr