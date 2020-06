한국주택금융공사, 영유아 미혼부모 시설 지원

15일 국민행복실천운동본부와 부산 금정구 행복드림센터에 ‘커뮤니티’ 개소식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF공사)는 15일 국민행복실천운동본부와 함께 부산 금정구 행복드림센터에서 ‘영유아 미혼부모를 위한 커뮤니티’ 시설 개소식을 가졌다.

HF공사는 영유아 유기 예방과 미혼부모의 안전을 위한 행복드림센터 조성 등에 5000만원을 후원하며, 이 후원금은 커뮤니티 시설 조성과 미혼부모의 긴급 주거안정자금 등으로 사용될 예정이다.

행복드림센터는 위기상황의 영유아와 미혼부모를 위해 긴급일시보호, 안전한 출산상담 및 의료지원, 출생신고를 위한 행정·법률서비스, 사회복지기관과 민간단체 연계 서비스, 생필품 및 아기용품 등 긴급 구호물품을 지원할 계획이다.

이정환 HF공사 사장은 “행복드림센터가 미혼 부모의 안전한 출산을 지원하고 국가의 미래자산인 소중한 어린 생명을 보호하는 공간으로 활용될 수 있기를 바란다”면서 ”공사는 지역사회와 함께 성장하고 사회적 책임을 실천하기 위해 지속적으로 노력하겠다“고 말했다.

