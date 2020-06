에이지 투웨니스, 美아마존에 브랜드관 운영

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 900 등락률 -3.62% 거래량 102,290 전일가 24,850 2020.06.15 13:51 장중(20분지연) close 은 세계 최대 전자상거래 업체 아마존에 브랜드관을 오픈하며 미국 시장에 첫발을 내딛는다.

애경산업의 대표 화장품 브랜드 에이지 투웨니스는 아마존 내 공식 브랜드관을 개설했다. 애경산업은 브랜드관을 공식 운영함으로써 브랜드 인지도와 제품 신뢰도를 높여 나갈 예정이다.

아마존에 입점한 제품은 에센스 커버 팩트, 프라이머, 톤업 부스터 등 메이크업 라인으로 미국 식품의약국(FDA) 등록을 완료했다.

에이지 투웨니스는 우수한 제품력을 통해 국내뿐만 아니라 중국과 동남아시아에서 인기를 얻고 있는 만큼 이번 아마존 진출을 통해 글로벌 브랜드로 거듭난다는 계획이다.

애경산업은 메이크업 전문 브랜드 루나 등 화장품과 케라시스, 랩신 등 생활용품의 미주 지역 공식 진출을 검토하고 있다.

애경산업 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 겪으면서 전세계적으로 온라인 소비 트렌드 확대는 물론 K-브랜드에 대한 신뢰와 위상이 매우 높아졌다”이라며 “애경산업은 이번 미국 아마존 진출을 시작으로 K-뷰티 제품의 우수성을 알리며 글로벌 이커머스 시장에 대한 확대를 이어나갈 것이다”라고 말했다.

