배우 김새벽이 키이스트에 둥지를 틀었다. 키이스트는 15일 전속계약 소식을 전하며 “다양한 방면에서 활발한 연기 활동을 펼치도록 적극적으로 지원하겠다”고 했다. 김새벽은 영화 ‘줄탁동시’로 데뷔했다. 독특한 해석과 표현으로 독립영화는 물론 상업영화에서 두각을 보였다. 대표작으로는 ‘한여름의 판타지아’, ‘걷기왕’, ‘그 후’, ‘초행’, ‘풀잎들’, ‘얼굴들’, ‘국경의 왕’, ‘벌새’ 등이 손꼽힌다. 특히 ‘벌새’에서 은희(박지후)에게 큰 힘이 되어주는 영지를 사실적으로 그려내 말레이시아 골든글로벌 어워드, 한국영화평론가협회상, 백상예술대상 등에서 여우조연상을 받았다. 변성현 감독의 ‘킹메이커: 선거판의 여우’와 홍상수 감독의 ‘도망친 여자’로 쾌조의 흐름을 이어갈 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr