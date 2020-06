경주시, 카드형 상품권 '경주페이' 출시 … 결제 10% 캐시백

'코로나19' 충격에 당초 7월 예정에서 한달가량 앞당겨

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 소비촉진과 함께 지역 자금의 역외유출을 막을 수 있도록 카드형 상품권 '경주페이'를 출시한다고 15일 밝혔다. 이날 모바일 앱 출시를 시작으로 22일부터는 모바일 사용이 불편한 시민들을 위해 농협과 대구은행에서 현장발행에 나선다.

'경주페이'는 경기침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자를 위해 올해 200억원 규모로 발행한다. 월 충전금액은 100만원 한도이고, 연말까지 결제금액의 10%는 캐시백된다.

충전식 카드형인 '경주페이'는 지역 내 신용카드 단말기가 설치된 점포 어디에서나 사용할 수 있다. 다만 대형마트와 준대규모점포, 유흥주점, 사행성 업소 등은 제외된다.

경주시는 공직자부터 솔선 이용하자는 취지에서 15일 확대간부회의에 맞춰 모바일 출시를 기념하는 경주페이 모형 공개와 앱 탑재 시연식을 가졌다.

주낙영 시장은 "당초 7월 발행예정이던 '경주페이'를 코로나19로 급격하게 침체한 지역경제를 살리기 위해 출시 날짜를 앞당겼다"면서 "소상공인에게 실질적인 힘이 되고 함께 잘사는 상생 경제의 시작이 될 수 있도록 '경주페이'를 많이 이용해 주시길 바란다"고 당부했다.

