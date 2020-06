대구시교육청, '포스트 코로나' 교육정책 마련한다 … 표적집단 면접 실시

6개그룹 심층면접(FGI)과 모니터단 설문 결과 확정

7월 출범 미래교육정채기획단, 新 교육정책 구체화

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 오는 19일까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 대비, 새로운 정책 개발을 위한 다양한 표적집단별 심층면접 간담회(FGI·Focus Group Interview)를 실시한다고 15일 밝혔다.

늦어진 개학과 온·오프라인의 교육이라는 전례 없는 상황에 대한 보다 체계적인 대응과 더불어 장기적인 관점에서 미래역량교육 정책의 새로운 전환점을 마련한다는 취지에서 이번 간담회를 마련했다는 게 시교육청의 설명이다.

심층면담 표적집단은 일반교사와 비교과교사, 교장·교감, 학부모, 학교 행정직원, 교육전문가 및 원로 등으로 구분한 6개 그룹에 그룹별 5~6명씩 총 34명으로 구성됐다.

집단별 심층면담을 통해 나온 의견은 교육통계 전문가의 다차원 질적·양적 분석을 통해 영역별로 구체화된 설문 문항으로 제작된다. 이후 1500여명으로 구성된 대구미래교육정책모니터단을 대상으로 22~26일 설문조사를 실시한다.

대구시교육청은 집단별 심층면담 내용과 대구미래교육정책모니터단의 설문 결과를 오는 7월초에 출범하는 대구미래교육정책기획단에 제공함으로써 '포스트 코로나' 시대를 대비하는 교육정책을 구체화시켜 나간다는 방침이다.

대구시교육청 관계자는 "대구시교육청이 세 차례 연기되는 등교 개학에서도 지역에 맞는 등교 방식을 제시하고, 또 개학에 앞서 자체 매뉴얼을 제작·보급하는 등 체계적인 대응 시스템을 구축해 왔다"면서 "교육계 안팎에서 변화와 개혁의 목소리가 나오는 시점에서 FGI를 통한 선제적 대응이 대구미래역량교육 정책의 전환이 될 것"이라고 강조했다.

