소방차 총 4대 출동 조기 진압

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 15일 오전 7시께 전북 전주 한 대학 실험실에서 화재가 발생, 덕진소방서 지휘본부차량 등 총 4대의 소방차가 출동해 조기 진압하면서 인명피해는 없었다.

이날 화재는 실험실 전기 제품 등에서의 누전이 의심된다는 학생들의 증언이 나오고 있다.

소방당국은 “신속한 대처로 건물 전체 화재로 번지지 않았지만 실험실에서 발생한 화재 연기가 건물 전체로 퍼져 건물사용은 임시폐쇄된 상태”라고 말했다.

