이재은 "배우보다 가수가 더 힘들어…신곡, 역주행했으면"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 이재은(40)이 트로트 가수로 전향한 이유를 밝혔다.

15일 KBS 1TV 교양 프로그램 '아침마당'에서는 '트로트 가수로 변신한 스타 연기자들'이라는 주제로 <명불허전> 코너가 꾸며졌다.

이날 방송에서 이재은은 "처음에는 댄스 가수로 데뷔했다. 내 의지와는 상관이 없었다. 그때는 아주 어렸을 때라 뜻을 어필하지 못했다"라고 털어놨다.

이재은은 "두 번째 앨범은 제가 민요도 전공하고 국악도 배웠고 트로트도 잘한다는 것을 보여드리고 싶었다"라며 "그래서 트로트 앨범이 나올 수 있었다. 타이틀곡은 '아시나요'다"라고 설명했다.

그러면서 "요즘에는 (음원 순위) 역주행하는 경우도 많지 않나. 살짝 기대를 걸어본다. 제 노래가 노동요로 좋다"라며 "주부들이 가사일을 하면서 흥얼거리기 좋은 노래다. 오늘 기대를 해보겠다"라며 기대감을 나타냈다.

이재은은 '노래가 더 힘드냐, 연기가 더 힘드냐'는 질문에 "개인적으로 배우 생활을 오래 했기 때문에 노래하는 게 더 힘들다"라며 "예전에 게스트로 출연한 것이 있는데 내가 노래 가사를 그때 데뷔한 지 얼마 안 돼서 1절을 불러야 하는데 2절을 불렀다. 관객들은 모른다. 그런데 내가 괜히 찔려서 '죄송합니다'라고 하면서 다시 했다. 그때부터 '이 길은 힘들구나'라고 느꼈다"라고 털어놨다.

한편 이재은은 지난 1986년 KBS 드라마 '토지'로 데뷔했다. 그는 드라마 '연개소문','문희' 등 배우로 활발히 활동하던 중 지난 2005년 '1집 이재은 싱글'을 발매하면서 가수 활동을 시작했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr