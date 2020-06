'화양연화' 박진영 "유지태·이보영 선배님은 칭찬봇"(인터뷰)

갓세븐의 박진영이 '화양연화'에서 함께 연기한 선배들을 보고 느낀 점을 전했다.

박진영은 지난 14일 종영한 tvN 드라마 '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'에서 한재현 역으로 유지태와 2인 1역을 연기했다. 극중 한재현의 대학생 시절을 연기하면서 유지태, 이보영, 전소니 등과 호흡했다.

대선배인 유지태, 이보영의 연기를 보면서 느낀 점이 있을 것 같다. 박진영은 "선배님들과는 현장에서 두 세 번 정도 만났다. 그때마다 분위기가 너무 좋았던 기억이 있다.우리끼리는 '칭찬봇'이라 말하며 웃었는데, 선배님들이 정말 칭찬을 많이 해주신다"고 말했다.

그는 이어 "유지태 선배님은 '우리 작재작지'(작은 재현 작은 지수)는 아름답다'라고 말씀하셨다. '아름답다'는 단어를 많이 쓰시더라. 이보영 선배님은 어색함이나 불편함 없이 연기할 수 있는 분위기를 만들어 주셨다"고 이야기했다.

연기력 뿐만 아니라 흔들리지 않는 점을 닮고 싶다고 했다. 박진영은 "나는 아직 주변 환경에 많이 흔들리는데, 선배님들은 현장이 어떻든 중심을 잡고 연기 하신다. 그리고 감독님과 소통하는 것도 뭔가 더 표현이 부드럽고 젠틀한 것 같다. 순간 몰입도도 굉장히 좋으셔서 그런 점도 닮고 싶다"고 덧붙였다.

권수빈 연예기자