부산 기장군에 ‘방사성동위원소 연구센터’ 들어선다

부산시·기장군·원자력연구원, 융합연구 기반구축 상호협력 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 기장군, 한국원자력연구원 등 3개 기관은 16일 오후 3시 부산시청 7층 국제의전실에서 ‘방사성동위원소 융합연구 기반구축 사업의 성공을 위한 업무협약’을 체결한다.

이 사업은 수출용 신형연구로(기장로)에서 생산된 동위원소 원료물질의 활용과 제품화 등 산업지원을 위한 ‘동위원소 활용 연구센터’를 구축해 동위원소를 활용한 제품화 연구와 기업을 지원하는 일을 추진한다.

동위원소 연구센터는 기장군 방사선 의?과학산업단지 내에 총사업비 331억원(국비 231, 시비 50, 군비 50)을 투입해 연면적 6227㎡에 지상 4층 규모로 건축되며, 2023년 본격 가동에 들어갈 예정이다.

이로써 부산 기장군 방사선 의·과학산업단지에 입주할 산업체를 지원하고 신규 기업을 육성해 수출 산업화에 이바지하는 등 특화된 방사성동위원소 클러스터의 조기정착이 기대된다.

동위원소 분야 국가 대형시설과 연계된 연구?개발(R&D)의 중심축으로서 신규 동위원소 개발, 동위원소 융합연구 등 기술 산업화, 방사선 의학산업 활성화에도 큰 역할이 기대된다.

변성완 부산시장 권한대행은 “수출용 신형연구로와 더불어 방사성동위원소 융합연구 기반구축 사업이 2023년 완료되면 부산 경제 전반에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr