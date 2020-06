주호영 "민생이 최우선…與, 법사위 차지하겠다고 몽니 부릴 때인가"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 "민생이 최우선"이라며 "여당이 법사위 차지하겠다고 이렇게 몽니를 부릴 때인가"라고 반문했다.

주 원내대표는 15일 페이스북에서 "민주당은 지난 총선에서 얻은 177석이 자신들에게 질적으로 다른 권력을 부여했다고 우긴다"며 이같이 말했다.

그는 "1987년 체제 이후 정착된 국회관행을 '잘못된 관행-적폐'라고 주장하면서, 자기 하고 싶은대로 국회를 운영하겠다고 한다"며 "민주화 이후 우리가 쌓아온 의회운영의 룰을 지키지 않겠다고 합니다. 아주 뻔뻔하게"라고 지적했다.

주 원내대표는 '백성은 지극히 약한 존재이지만 힘으로 굴복시킬 수 없다. 지극히 어리석어 보이지만 지혜로서 속일 수 없다', '왕이라는 자리는 민생을 살리는 선정으로 보장된다'는 삼봉 정도전의 말을 인용하며 "왕조와 왕에 대한 무조건적인 충성은 적어도 그에게는 없었다"며 "민생, 민심을 위배하는 군주의 권력을 가차없이 갈아치울 수 있다는 뜻"이라고 강조했다.

이어 "우리의 헌법 정신, 국가 운영의 기본 틀이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있다"며 "국민들은 민주당과 문재인 대통령에게 잠시 주권을 위임했을 뿐 내일이라도 그 위임을 철회할 수 있다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 "백성의 삶을 위태롭게 하면, 왕이라도 쫓아내야 한다는 게 600년 전 삼봉 정도전의 가르침"이라며 "소득주도 성장, 급격한 최저임금 인상, 주 52시간 근무제, 전면적인 비정규직의 정규직화…누적된 경제정책 실패로 국민의 삶이 팍팍하다"고 강조했다.

그는 "코로나 팬데믹이 그걸 가중시켰다. 신규 실업자가 1999년 통계 작성 이후 최고치를 기록하고, 김정은 남매는 군사적 도발을 공공연하게 위협하고 있다"며 "지난 3년의 '평화 프로세스'는 파탄났고, 안보 대비 태세는 흔들리고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr