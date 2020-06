[클릭 e종목] "SK, SK바이오팜 대체재로 주목받을 것"

하나금융투자 보고서, 목표주가 32만원 유지

삼성바이오로직스 상장 당시 삼성물산 투심 개선

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 15일 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 32만원을 제시했다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 바이오팜의 국내 증시 상장에 대한 높아진 기대감이 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 에 상당한 수급 개선의 기회로 작용할 수 있다는 판단에서다.

우량 비상장 자회사가 상장에 나설 때 지주회사는 매도, 상장 자회사는 매수하려는 움직임이 커져 지주사 주가는 일시적으로 약세를 보이는 것이 일반적이다. 그러나 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 58,000 등락률 +7.76% 거래량 789,465 전일가 747,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 상장 당시 상황을 고려해 보면 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 바이오팜의 상장은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 에 오히려 긍정적이다.

최정욱 하나금융투자 연구원은 “ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 58,000 등락률 +7.76% 거래량 789,465 전일가 747,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 는 투자자들 사이에서 고평가 논란을 불러왔던 주식으로 유통주식 수도 전체 20%에 불과해 밸류에이션 부담이 적은 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 1,000 등락률 -0.91% 거래량 708,907 전일가 109,500 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 이 대체재로 주목받기도 했다”라고 말했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 바이오팜은 중추신경계 질환을 표적으로 한 신약 개발 전문기업으로 미국식품의약국(FDA) 승인받은 신약을 2개나 보유하고 있다. 세노바메이트 사례에서 보듯 후기 임상시험까지 독자적으로 수행했고, 미국 등 세계 시장에서 독자 마케팅까지 자체 보유해 신약 개발, 생산, 마케팅까지 모든 밸류체인을 보유한 글로벌 종합 제약사로 도약할 예정이다. 이 회사의 기업가치는 최소 6조1000억원으로 공모밴드(3만6000~4만9000원)를 기준으로 한 기업가치는 2조8000억~3조8000억원 수준이다.

최정욱 연구원은 “국내외 기관투자자의 관심이 매우 클 것으로 예상되는데 기관투자자 배정주식 수는 15% 수준이다”며 “물량 배정 시 보호예수 가능성이 커 상장 초기에는 유통주식 수가 5%에 불과할 것”이라고 말했다. 이어 그는 “ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 에도 수급이 전이될 수밖에 없는 환경으로 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 바이오팜이 상장 이후 적정 밸류에이션을 찾을 때까지 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 22,000 등락률 +8.56% 거래량 1,298,434 전일가 257,000 2020.06.12 15:30 장중(20분지연) close 에 대한 투자심리는 계속 개선될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr