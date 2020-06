"아미, 그리웠다" 방탄소년단, 전세계 아미들과 '방방콘' 성료

[아시아경제 허미담 기자] 올해 데뷔 7주년을 맞은 그룹 방탄소년단(BTS)이 14일 온라인 실시간 라이브 공연 '방방콘 더 라이브(방방콘)'를 성료했다. 방탄소년단의 콘서트는 지난해 10월 말 서울 잠실올림픽주경기장에서 열린 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프' 월드투어 피날레 공연 이후 약 8개월 만이다.

이날 리더 RM은 방 콘셉트로 꾸며진 세트에서 팬들인 '아미'를 향해 "어서와 방방콘은 처음이지?"라고 인사를 건넸다. 이어 멤버들이 차례로 등장하며 오프닝 곡 '쩔어'를 열창했다.

오프닝 무대를 마치고 멤버들이 한자리에 모인 가운데, RM은 "전 세계 곳곳에서 함성이 들리고 있다"라고 말문을 열었다. 뷔 또한 "방에서 아미 여러분이 뛰어노는 모습을 기대하겠다"고 말하며 '방방콘'의 시작을 알렸다.

이후 '블랙스완', '작은 것들을 위한 시', '고민보다 Go'과 '앙팡맨(Anpanman)' 등의 무대를 마친 후 방탄소년단은 '방방콘'에 대한 소감을 밝혔다.

제이홉은 "메이크업하고, 머리 세팅을 하고, 인이어까지 끼고 무대한 게 오랜만이다. 오늘 또다시 '내가 이런 사람이구나', '이런 직업을 가진 사람'이라는 것을 알았다"며 "무대가 너무 그리웠고 아미 여러분도 그리웠다. 열심히 준비한 만큼 우리의 마음이 잘 전달됐을지는 모르겠지만 아미 여러분을 사랑하는 저희의 마음이 잘 전달되길 바란다. 행복하다"며 아미를 향한 고마움을 드러냈다.

지민 또한 "안 좋은 상황 때문에 계속 못 만나고 있는데 우리도 굉장히 힘든 시간을 보내고 있었다. 무대가 절실한 사람이라 힘들었다"면서 "우리가 함께하는 시간을 말로 표현하기 힘들었는데 이런 것을 보고 '사랑'이라고 표현할 수 있을 것 같다. 우리는 우리끼리 성장하려고 노력하고 극복해 나가는 중이다. 우리를 만나지 못 하는 시간에 여러분들도 행복하게 할 수 있는 것들을 찾아서 잘 극복하고 웃는 얼굴로 만났으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

리더 RM은 "많이 익숙해졌는데 무섭기도 하다. 이게 미래의 공연인가 하는 공포도 있는데 세계 곳곳에서 봐주시는 아미들 덕분에 힘을 얻고 우리도 희망을 드려야 한다"면서 '방방콘'부터 시작해서 우리가 할 수 있는 모든 것을 하겠다"고 말했다.

또 정국은 "새로운 시작이 됐으면 좋겠다. 여러분을 만날 날만을 기다리고 있다. '방방콘'처럼 만날 수 있는 것 생각하고 준비해서 한발 다가가겠다"고 말했고. 뷔 역시 "아미 분들의 목소리나 열기 그런 걸 느끼고 싶다. 빨리 공연을 할 수 있었으면 좋겠다. 아미를 빨리 눈으로 보고 싶다"고 말했다.

맏형 진은 "어제(13일)가 방탄소년단 7번째 생일이었다. 원래대로라면 어제 계약이 끝나는 상황이었는데 멤버들과 좋은 회사를 만나 더 오래 할 수 있게 됐다. 마음이 뭉클하다"며 "빨리 여러분들을 보러 가겠다"고 약속했다.

