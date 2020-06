송파구, 마을자치센터 민간위탁 운영기관 모집

16~26일 서울시 소재 비영리 법인(단체) 모집...박성수 구청장 " 마을공동체·주민자치회 연계 통합운영 지속가능한 주민자치 실현”

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 마을사업과 주민자치 사업의 중간지원조직을 ‘마을자치센터’로 통합, 이를 전문적으로 이끌어갈 민간위탁 법인(단체)을 모집한다.

‘마을자치센터’는 마을공동체와 주민자치회의 사업상담, 교육지원, 지역자원 연계 활동 등 사업을 통합 운영한다. 행정과 주민 사이의 중간지원조직으로서 민관 거버넌스(협치)를 통해 지속가능한 주민자치 실현을 돕는 것이 최종 목표다.

조직은 센터장 아래 마을팀과 자치팀 총 12명으로 구성돼 ▲마을공동체 연구 및 공모사업 ▲마을지원 활동가 발굴 및 육성 등 마을 지원업무와 ▲주민자치회 사업계획 수립 및 시행 ▲교육과정 개발 및 운영 등 주민자치 지원업무를 추진한다.

신청 자격은 마을공동체·주민자치 활성화를 목적으로 관련 경험과 역량을 갖춘 서울시 소재 비영리 법인(단체)이며, 정치·종교적으로 설립된 법인(단체)은 제외된다.

참여를 희망하는 법인(단체)은 송파구청 홈페이지 공고문을 참고해 사업신청서 등 신청서류를 갖춰 16일부터 26일 오후 6시까지 송파구청 자치행정과 마을공동체팀으로 방문 제출하면 된다.

구는 7월 심사위원회 심사를 거쳐 선정 결과를 발표하고 최종 위·수탁 계약을 체결할 계획이다. 선정된 위탁 법인(단체)은 올 9월부터 2022년8월까지 2년간 마을공동체와 주민자치회 관련 다양한 사업을 추진하게 된다.

보다 자세한 내용은 송파구 자치행정과로 문의하면 된다.

박성수 송파구청장은 “마을자치센터는 구민들과 소통, 협업해 지역사회 문제를 해결해나가는 구심점 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 지속가능한 마을자치 활성화를 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr