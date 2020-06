대주주 마힌드라, 또 '쌍용차 포기' 시사…앞날 '안갯속'

고엔카 마힌드라 사장 "쌍용차 새 투자자 필요…투자자 모색 중"

쌍용차, 기안기금 2000억원 지원 기대…정부·산은 고민 깊어져

[아시아경제 김지희 기자] 쌍용자동차의 대주주인 인도 마힌드라그룹이 쌍용차에 대한 지배권 포기 가능성을 재차 언급했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 내수판매와 수출 모두 부진한 가운데 쌍용차의 앞날에 불확실성이 더욱 커지고 있다.

14일 업계에 따르면 파완 고엔카 마힌드라 사장은 지난 12일(현지시간) 인도에서 기자들과 만나 "쌍용차는 새 투자자가 필요하다"며 "투자자를 확보할 수 있을지 모색 중"이라고 말했다. 고엔카 사장은 쌍용차의 이사회 의장을 맡고 있다. 아니시 샤 마힌드라 부사장은 고엔카 사장보다 한 발 더 나아간 입장을 밝혔다. 쌍용차에서 빠져나올 계획이 있느냐는 질문에 그는 "새 투자자가 생기면 우리 지분율이 자동으로 내려가거나 투자자가 우리 지분을 사들일 수 있다"고 말했다. 이어 "향후 12개월 동안 모든 손실 유발 사업을 재검토하겠다”고 강조하기도 했다. 마힌드라는 2011년 쌍용차를 인수해 75%의 지분을 보유하고 있다.

앞서 지난 4월에도 마힌드라는 쌍용차의 새 투자자를 모색하겠다고 밝힌 바 있다. 4월 이사회에서 마힌드라는 쌍용차에 2300억원을 투자하겠다던 기존 계획을 철회하고 400억원 규모의 일회성 특별자금만 투입키로 결정했다. 당시에도 마힌드라가 쌍용차에서 손을 떼려는 게 아니냐느 우려가 제기되기도 했다.

하지만 쌍용차가 새 투자자를 찾기는 쉽지 않은 상황이다. 글로벌 자동차 회사 대부분이 최근 코로나19 사태로 위기를 겪고 있기 때문이다. 글로벌 신차 수요 위축으로 기존 공장마저 멈춰세워야 할 판에 쌍용차에 새롭게 투자할 곳이 나타날 가능성은 높지 않다는 분석이다.

일단 쌍용차는 정부의 기간산업안정기금을 통한 2000억원 지원에 기대를 걸고 있다. 하지만 현재로선 기금 지원은 배제되는 분위기다. 해당 지원은 코로나19로 인해 어려움을 겪는 기업이 대상이다. 쌍용차의 경우 올해 1분기까지 13분기 연속 적자를 기록하는 등 코로나19 확산 이전부터 위기상황이었다.

채권은행인 산업은행의 고민도 깊어지는 모습이다. 쌍용차는 당장 다음달 6일(700억원)과 19일(200억원) 산은 대출의 만기가 돌아온다. 그간 산은은 대주주의 책임있는 자세를 강조해오며 만기 연장 여부에 말을 아껴왔다. 쌍용차는 조만간 대출만기 연장을 요청할 것으로 알려졌다. 최근 은행권은 코로나19 사태 이후 어려움을 겪는 기업의 대출을 연장해주는 분위기다. 산은은 지난해 12월과 마찬가지로 대출금 일부만 연장해주는 카드를 꺼낼 가능성도 있다.

