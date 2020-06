해군 장교, 성착취물 제작 강요 혐의로 구속수사…진술은 거부

지난 11일 군사경찰에 구속

피의자, 진술거부권 행사 중

[아시아경제 양낙규 기자] 현역 해군 위관급 장교가 디지털 성범죄의 일종인 이른바 '성 착취 동영상'을 제작한 혐의로 구속 수사를 받는 것으로 확인됐다.

14일 군 당국에 따르면 창원에 있는 해군 모 부대에서 근무하는 A 대위가 음란물 제작 및 소지 혐의로 지난 11일 군사경찰에 구속됐다.

A 대위는 일대일 채팅앱에서 만난 피해 여성을 대상으로 음란물 제작을 강요한 뒤 이를 개인 휴대전화 등에 보관한 혐의를 받고 있다.

A 대위 사건은 앞서 민간경찰이 성 착취물 관련 피해 신고를 받고 수사하던 중 혐의가 포착돼 군사경찰에 이첩됐다. 그러나 그는 현재 진술거부권을 행사하고 있는 것으로 알려졌다.

군사경찰은 A 대위를 상대로 추가 범행 및 공범 여부를 비롯해 단순 성착취물 제작·소지를 넘어 유포나 금품 거래가 이뤄졌는지 등을 조사 중이다.

양낙규 기자 if@asiae.co.kr