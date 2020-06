[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 지난 12일 이익중 상근감사위원과 감사부 직원들이 충북 청주시 상당구 문의면 미천리 마을을 찾아 농촌일손돕기 봉사활동을 펼쳤다고 14일 밝혔다.

임직원 20여명이 참여한 이번 봉사활동에서 직원들은 3개조로 나눠 일손이 부족한 농가와 함께 포도봉지 씌우기 작업을 진행했다.

또 일부 직원들은 마을에 버려진 폐비닐, 농약병 줍기 등 마을 환경 정비를 실시했다.

이익중 상근감사위원은 “이번 농촌일손돕기가 일손부족으로 어려움을 겪고 있는 농촌에 도움이 되었길 바란다”면서 “농업인이 행복한 농심(農心)에 기반한 국민의 농협이 되는데 일조하겠다”고 말했다.

