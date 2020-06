[아시아경제 박희은 인턴기자] 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 인천 개척교회 목사 모임과 관련해 70대 목사 확진자와 접촉한 또 다른 60대 목사가 코로나19 확진 판정을 받았다.

인천시는 남동구에 사는 A(62·여) 목사가 코로나19 양성 판정을 받았다고 14일 밝혔다.

지난 2일 A 목사는 확진 판정을 받은 미주홀구 거주민 B(71·여) 목사와 지난 1일 미추홀구 소재의 한 음식점에서 접촉한 것으로 확인됐다.

앞서 A 목사는 이달 4일 음성 판정을 받고 자가격리 해제를 앞두고 있었으나 2차 검사에서 양성 반응이 나왔다. 이후 인천의료원으로 옮겨졌 치료를 받고 있다.

한편 방역 당국은 역학 조사를 통해 접촉자 등을 파악 중이다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr