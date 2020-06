"법사위 포기하고 실질 챙기자"…통합당 내 '포기론'도

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 '법사위마저 가져가겠다'는 여당에 맞서 법사위를 사수하겠다고 목소리를 높이는 가운데, 통합당 일각에서는 '차라리 법사위를 포기하자'는 현실론이 나오고 있다.

장제원 통합당 의원은 14일 페이스북에서 "우리는 최선을 다했다. 장외투쟁과 농성 빼고는 다 했다"며 이같이 주장했다. 그는 "초선 의원들은 국회의장실을 항의방문했고, 중진 의원들은 누구나 하고 싶어하는 국회부의장과 모든 상임위원장을 포기하겠다는 결기도 보였다. 원내대표 또한 엄청나게 기울어진 힘의 쏠림 속에서 최대치의 협상을 했다"며 "그러나, 결국 힘을 앞세운 민주당이 이길 것"이라고 말했다.

장 의원은 "분통만 터트리고 있을 수는 없다. 가장 영리하고 실리적인 선택을 해야 한다"며 "법사위를 뺏기더라도 국토, 정무, 농림해양수산, 산자중소벤처, 노동, 예산,교육 분야에서 주도권을 쥘 수 있다면, 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 문제들만큼은 최소한의 견제장치가 마련되는 것"이라고 말했다.

통합당이 법사위를 포기할 수 없다는 공식 입장을 내세우고 있는 가운데 '법사위 포기' 목소리가 나온 건 두 번째다. 앞서 박수영 통합당 의원은 지난 9일 당 초선 모임 직후 기자들과 만나 "법사위를 뺏기더라도 정책, 법안으로 싸우자는 목소리가 많다"고 초선들의 분위기를 전하기도 했다. 단 박 의원은 14일 페이스북에서 "장 의원이 주장한 '문체위 대신 산자위를 받고 법사위는 포기하자는 안'은 맞지 않다"며 "3선 의원들이 결의한 대로 법사위를 안 주면 상임위를 하나도 받지 않는 것이 좋겠다"고 의견을 피력했다.

반면 김기현 의원은 페이스북에서 "몇 개 떡고물 같은 상임위원장을 대가로 야당의 존재가치를 팔어먹어서는 안 된다"며 법사위를 포기해선 아된다고 강조했다. 그는 "지금은 개인의 입신양명과 당리당략을 넘어 의회민주주의의 원칙을 지켜나가는 것이 우선"이라며 "끝까지 힘으로 밀어붙이는 민주당, 굴욕을 참고 최선을 다하는 통합당, 국민들은 통합당을 더 평가하실 것"이라고 말했다.

법사위 등 상임위 협상을 두고 여야가 극한 대치를 이어가는 가운데 통합당 내에서도 다양한 의견이 표출되고 있는 셈이다. 한편 이날 범여 초선 53명은 "통합당의 법사위 고수가 총선 불복 행위"라며 통합당 압박에 나섰다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr