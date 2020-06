◆냠냠 한식이야기. 2= 한식 스무 개의 유래를 소개하는 만화. 막국수, 물회, 오징어 볶음, 잔치국수, 통닭, 비빔밥 등이 만들어진 배경을 설명하고, 이 음식들이 우리 사회에서 차지하는 비중을 가늠한다. 만화로 친숙하게 표현해 누구나 쉽고 재미있게 음식의 유래를 알 수 있다. 맛깔스러운 음식 그림을 넣어 한식은 맛이 없다는 편견도 지운다. 저자는 모든 음식에 그 나라의 경제와 기후는 물론 역사적 사건이 영향을 미친다고 한다. 한식의 유래에 대한 학습이 우리 사회를 파악하는 과정과 같다는 의견이다.(문은주·곽기혁 지음/김미숙 감수/스튜디오돌곶이)

