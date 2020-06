“포스트 코로나 시대…자영업, 언택트 적극 도입해야”

[아시아경제 문혜원 기자] 포스트 코로나 시대에 자영업이 살아남기 위해서는 언택트(비대면) 서비스를 적극적으로 도입하는 체질 개선을 해야 한다는 전문가 의견이 나왔다.

14일 중소기업연구원이 발표한 '포스트 코로나 시대 자영업 생태계 변화 전망과 대응 전략' 보고서에서 정은애 연구위원은 "포스트 코로나 시대의 뉴노멀이 산업 구조를 재편하고 있다"며 이같이 주장했다.

정 연구위원은 "온라인 서비스 확대에 따른 상가 임대료 하락은 자영업 창업과 과열 경쟁을 유인한다"며 "그에 따라 자영업 매출은 감소할 것"이라고 분석했다.

정 연구위원은 자영업이 배달 애플리케이션 및 온라인 장보기 서비스 구축, 수수료체계 표준화, 라이더 면허 제도화 등 언택트 환경을 조성해야 경쟁 관계인 온라인 쇼핑몰과 상생할 수 있다고 지적했다.

또 프랜차이즈 및 대형종합소매점과 상생하려면 온·오프라인의 공정거래 환경을 마련하고 이종업종을 서로 연계하는 공유 서비스를 확대해야 한다고 조언했다.

정 연구위원은 "플랫폼 노동자 증가 등 노동시장 재편에 따라 비임금근로자들의 노동 지위 이동이 빈번해질 것"이라고 분석했다.

중기연구원의 분석에 따르면 자영업의 창업률이 오르면 평균 매출액이 감소하고 비임금근로자 수가 늘어난다.

정 연구위원은 이를 대비해 '소득보장보험' 등 고용보험 정책을 비롯한 임금체계 대비책을 마련하고, 혁신 창업을 육성해 자영업자를 임금근로자로 흡수해야 한다고 말했다.

아울러 지역 상권 활성화를 위해 소비자의 선호 변화에 따라 상가 용도와 업종을 바꿀 수 있는 제도적 장치를 마련하고, 상권 관리를 통한 '둥지 내몰림'(젠트리피케이션)현상 예방도 필요하다고 덧붙였다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr