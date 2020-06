검찰, '원정도박'혐의 양현석 전 YG 대표 약식기소…'환치기 의혹' 불기소

[아시아경제 정동훈 기자]양현석(51) 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 해외에서 억대 원정도박을 벌인 혐의로 약식기소됐다.

서울서부지검 형사3부(부장검사 이재승)는 지난달 26일 양 전 대표에게 약식명령을 내려 달라고 법원에 청구했다고 14일 밝혔다.

약식기소란 검사가 피의자에 대해 징역형이나 금고형에 처하는 것보다 벌금형에 처함이 상당하다고 생각되는 경우에는 기소와 동시에 법원에 대해 벌금형을 청구하는 절차다.

양 전 대표는 미국 라스베이거스 카지노에서 다른 일행 4명과 함께 총 33만5460달러(약 3억8800만원) 상당의 도박을 했다. 2015년 7월부터 2019년 1월까지 총 7회 출국한 것으로 알려졌다.

경찰은 양 전 대표를 상습도박 혐의로 기소의견을 달아 검찰에 송치한 바 있다.

양 전 대표는 승리와 함께 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달했다는 혐의(외국환거래법 위반)도 받아왔다. 검찰은 "혐의를 입증할 증거가 불충분하다"며 외국환거래법 위반 혐의는 불기소 처분했다.

