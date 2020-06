美 추가부양책 검토…백악관 "트럼프, 최소 2400조 원해"

[아시아경제 유현석 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 추가 부양책이 최소 2조 달러(약 2천406조원) 이상 규모이길 원한다고 백악관 고위 관계자가 밝혔다.

피터 나바로 백악관 무역·제조업 정책국장은 지난 12일(현지시간) 폭스 비즈니스 방송에 출연해 차기 경기부양책과 관련해 "대통령은 최소한 2조 달러 이상 규모의 명령에 매우 관심이 있다"고 말했다고 정치전문매체 폴리티코가 13일 전했다.

이와 함께 백악관이 소득세의 '결정적인'(critical) 삭감과 제조업 분야 일자리 회귀에 특히 관심을 두고 있다고 밝혔다. 또 제약회사와 의료장비를 언급하며 백악관은 추가 부양책을 통해 해당 업종을 지원하길 바란다고 설명했다.

그는 "우리의 의약품과 마스크, 인공호흡기 등은 여기서 만들 필요가 있다"며 이같이 말하고 "대통령과 나는 그 어떤 경제 계획이든 핵심은 미국산 물건을 사고, 미국인을 고용하고, 미국에서 생산하도록 하는 데 초점을 둔 제조업 일자리 쪽으로 가야 한다고 본다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 대규모 자금을 풀어 코로나19 사태로 망가진 경기를 부양하겠다는 구상을 갖고 있으며, 특히 이번에는 감세를 병행하면서 일자리 회복을 추진하겠다는 의미로 풀이된다.

미 의회가 그동안 4차례에 걸쳐 시중에 푼 예산은 2조8000억 달러인데 트럼프 대통령의 구상대로 된다면 이제껏 투입한 액수에 못지않은 자금이 시중에 풀리는 셈이다.

하지만 트럼프 대통령의 이 같은 계획이 의회 문턱을 넘기는 쉽지 않을 전망이다. 민주당은 물론 공화당 내에서도 반대 여론이 있어서다. 미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 트럼프 대통령에게 추가 예산이 1조 달러를 넘으면 안 된다는 입장을 전달했다. 반대로 민주당은 3조 달러 이상을 원하고 있다.

