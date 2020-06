대·중소업체 동시 할인…대한민국 동행세일 펼쳐진다

비대면 중심 한국형 세일행사 26일부터 개최

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복과 소비 진작을 위한 올해 하반기 경제정책 방향 추진 과제의 하나로 '대한민국 동행세일'이 오는 26일부터 내달 12일까지 열린다.

14일 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)에 따르면 이번 행사는 전통시장, 소상공인, 대형 유통업체, 제조업체 등 다양한 주체들이 참여하는 대규모 할인, 온·오프라인 판촉 및 외식·여행 등 연계행사를 통해 전국적으로 소비 붐을 조성할 계획이다.

특히 코로나19 생활방역 상황을 반영해 모바일 쇼핑몰, 라이브커머스 등 비대면 중심의 새로운 형태 소비촉진 행사로 운영될 예정이다. 상대적으로 코로나 피해가 큰 대구·서울 등 6개 지역의 현장 행사를 통해 상권 활성화를 지원할 계획으로 방역지침 마련·홍보 및 개인위생·시설 방역 지원 등 철저한 방역을 전제로 안전한 행사 운영에 만전을 기할 계획이다.

우선 비대면 판촉행사는 중소기업, 소상공인 제품을 중심으로 민간 쇼핑몰, 가치삽시다 플랫폼, 라이브 커머스 등 다양한 온라인 플랫폼을 통해 할인 행사를 지원한다. G마켓, 쿠팡, 11번가 등 16개 쇼핑몰에서 '동행세일 온라인 기획전'을 통해 최대 30~40% 가격할인이 진행되며 가치삽시다 플랫폼에서는 최대 87% 가격할인과 1일 1품목(100개 한도) 초특가 '타임세일'을 실시할 예정이다. 유명 인플루언서를 활용한 라이브커머스는 지역별 행사장 내 오픈스튜디오, 홍보부스 및 전통시장 등에서 진행되며 가치삽시다 플랫폼 및 민간 플랫폼을 통해 평균 30%의 할인 판매가 진행된다.

현장행사는 6월 26일부터 6월 28일까지 부산에서 시작해 대구, 전북, 충북, 경남, 서울에서 7월 12일까지 순차적으로 개최된다. 지역별로 중소기업·소상공인 제품 판매부스를 운영하고 다양한 현장판촉행사를 병행하며, 지자체 행사와 연계해 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공할 계획이다. 또한 7월초 서울에서 동행세일의 하이라이트 성격인 특별행사를 비대면 방식으로 추진한다. 특별행사장과 비대면 스튜디오를 이원생중계로 연결해 라이브커머스, K팝 공연, 국민참여형 세리모니 등을 진행할 예정이다.

전국 633개 전통시장, 상점가에서 경품 이벤트, 문화공연, 장보기 체험 등의 판촉행사가 개최될 계획이며 당일 구매 금액의 20%를 온누리 상품권으로 최대 4만원까지 페이백 형태로 지급하는 행사도 진행된다. 55만여개 제로페이 가맹점의 매출 증대를 위한 결제금액 리워드 이벤트도 개최될 예정이다.

대형유통·제조업체의 할인행사도 진행한다. 백화점 및 대형마트 업계는 주요 브랜드 시즌오프 행사 및 특가할인을 진행하고 식료품·농축수산물·생필품 등의 지역상생 할인전을 개최할 계획이다. 가전업계는 에너지 소비효율 등급이 높은 제품 구매시 구매비용의 10%를 30만원 한도 내에서 환급해주는 으뜸효율 가전제품 환급사업을 연계해 추가 할인을 진행하고, 자동차업계는 주요 차종 특별할인 혜택도 제공할 예정이다.

또한 안전한 행사를 위해 '생활 속 거리두기' 개인·집단방역 지침에 기반해 '대한민국 동행세일 안전 가이드'를 마련해 배포할 예정이다. 행사 진행시 행사장·참여업체에 손소독제 비치와 주기적 소독을 실시하고 특히 전통시장 마케팅 행사 시 노후화된 시장 중심으로 방역 서비스도 지원할 계획이다.

