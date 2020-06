[아시아경제 이승진 기자] 편의점 세븐일레븐은 이색 콘셉트의 젤리를 14일 출시했다.

'참치회젤리'는 참치회 모양과 형태를 그대로 젤리로 구현한 상품이다. 참치회와 함께 락교, 고추냉이까지 상큼한 젤리로 구현했으며, 포장 용기도 횟집을 연상케 하는 트레이를 사용했다. 가격은 3800원이다.

최근 젊은층을 중심으로 소비 과정에서 재미와 색다른 경험을 추구하는 ‘펀슈머’와 ‘가잼비(가격 대비 재미)’가 새로운 소비 트렌드로 떠오르고 있다. 이러한 현상을 반영하듯 편의점 대표 간식인 젤리 카테고리에서도 파스타젤리, 삼겹살젤리, 거봉젤리 등과 같이 독특한 비주얼과 식감을 가진 이색 젤리가 인기를 얻고 있다.

실제 세븐일레븐이 지난달 출시한 '파스타젤리'와 '한컵 디저트 젤리'는 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 입소문을 얻고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr