네이버, '쇼핑검색광고' 1.5배 확대 추진

[아시아경제 유현석 기자] 네이버가 핵심 수익원 중 하나인 '쇼핑검색광고'를 대폭 확대하는 방안을 추진한다.

14일 IT업계에 따르면 네이버는 PC·모바일 쇼핑검색에 뜨는 광고 개수를 현재 4~8개에서 오는 15일부터 6~12개로 늘리는 테스트를 진행한다.

쇼핑검색광고는 네이버가 2016년 11월 내놓은 광고 상품으로, 이용자가 갈비·자전거·의류·가구 같은 상품명을 검색하면 광고주의 상품을 일반 상품 검색 결과보다 먼저 노출해 준다. 클릭 횟수에 따라 광고 비용을 지불하는 'CPC' 과금 방식이다.

네이버는 올해 1분기에 쇼핑검색광고가 포함된 비즈니스플랫폼 부문에서 7498억원의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 12% 증가한 것이다.

네이버는 오는 22일까지 일주일 동안 쇼핑검색광고 개수 확대를 시험해보고 정식 적용 여부를 결정할 계획이다. 광고 확대에 따른 검색 신뢰성 하락 여부와 사용자 불편, 광고 효과 감소 등이 고려할 대상이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr