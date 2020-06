'PO 1위' 임성재 "5타 차 공동 16위"…쇼플리 선두

찰스슈왑챌린지 셋째날 3언더파, 토머스 공동 2위서 타이틀 경쟁, 매킬로이는 공동 9위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "선두와 5타 차."

'PO 랭킹 1위' 임성재(22ㆍCJ대한통운)가 14일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스 콜로니얼골프장(파70ㆍ7209야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 찰스슈왑챌린지(총상금 750만 달러) 셋째날 3타를 줄여 공동 16위(8언더파 202타)에 자리잡았다. 잰더 쇼플리(미국) 선두(13언더파 197타), 저스틴 토머스(미국) 등 무려 5명이 공동 2위(12언더파 198타)에서 접전을 펼치는 상황이다.

임성재는 공동 19위로 출발해 버디 4개와 보기 1개를 묶었다. 6번홀(파4)에서 첫 버디를 잡았다. 후반 12~13번홀 연속버디로 상승세를 탔고, 14번홀(파4) 보기는 15번홀(파4) 버디로 만회했다. 아이언 샷은 흔들렸지만 파를 지키는 위기관리능력이 돋보였다. 쇼플리와 5타 차, 최종일 우승 경쟁은 충분한 자리다. 안병훈(29)이 공동 48위(3언더파 207타)에서 뒤따르고 있다.

쇼플리는 이틀 연속 4언더파를 작성해 단숨에 선두로 치솟았다. 임성재에게는 특히 토머스의 성적이 중요하다. 지난해 10월 더CJ컵과 지난 1월 센트리토너먼트에서 일찌감치 2승을 거뒀고, 상금 1위와 PO 랭킹 2위에 포진해 타이틀경쟁을 벌이고 있다. 이날은 버디만 4개를 쓸어 담는 막강한 전력을 곁들였다. 조던 스피스(미국)가 공동 2위에 이름을 올려 복병으로 등장했다.

세계랭킹 1위 로리 매킬로이(북아일랜드) 역시 공동 9위(10언더파 200타)에서 기회를 엿보고 있다. 매킬로이가 지난해 11월 2020시즌에 포함되는 HSBC챔피언스에서 연장사투 끝에 쇼플리를 제압했다는 게 흥미롭다. 무엇보다 이번 시즌 6개 대회 모두 '톱 5'에 진입한 일관성이 위력적이다. 브라이슨 디섐보(미국) 공동 9위, '넘버 3' 브룩스 켑카(미국)는 공동 33위(5언더파 205타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr