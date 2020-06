제아, 신곡 '그리디' 발표…"아이유, 가사 공감되게 써줘"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 브라운 아이드 걸스 멤버 제아가 신곡 'Greedyy(그리디)' 발매 소감을 전했다.

제아는 12일 소속사 미스틱스토리를 통해 "당당하지 않을 이유가 없는 수많은 이들에게 해주고 싶은 말들을 담아내고 싶었는데, 너무나도 멋진 아티스트들과 함께 나 또한 좋은 에너지를 받는 음악이 완성됐다"고 심경을 전했다.

제아의 신곡 '그리디'는 라디 (Ra.D), 이선민, 유웅렬 등이 작곡하고, 아이유가 작사를 맡았으며 마마무 문별이 피처링에 참여했다.

특히 제아는 "아이유에게 '파워당당'이라는 키워드만 줬을 뿐 어떠한 코멘트도 없이 가사를 부탁했는데, 모든 가사가 너무나 공감이 되게 써줬다"며 "욕심이 넘치는 의미로 ‘y’가 두 번이나 들어가는 재치있는 제목도 아이유의 아이디어"라고 아이유의 작사 실력을 잉찬하기도 했다.

제아의 새 싱글 '그리디'는 이날 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개됐다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr