LG헬로비전 하청 노동자들, 한강대교 위에서 6시간 고공농성

[아시아경제 송승윤 기자] LG헬로비전 하청업체 소속 노동자들이 직접고용과 처우개선을 요구하며 한강대교 아치에서 고공농성을 벌이다가 약 6시간 만에 내려왔다.

12일 경찰 등에 따르면 이날 오후 12시 30분께 LG헬로비전 하청업체 소속 직원 2명이 한강대교 노량진 방향 아치 구조물에서 농성을 벌이다가 약 6시간 만인 오후 6시 50분께 농성을 마치고 지상으로 내려왔다.

현장 인근에서 공조 시위를 하던 LG헬로비전 비정규직지부 소속 조합원 150여명도 같은 날 오후 7시 10분께 자진 해산했다.

조합원과 경찰 사이 물리적 충돌은 없었으며 따로 연행된 조합원도 없었다.

노조는 "올해 3월 원청인 LG헬로비전은 조합원 고용보장과 처우개선에 관해 합의했지만, 원청이 일방적으로 합의를 파기했다"며 "LG헬로비전은 비정규직 노동자의 고용을 보장하고 노동조건을 개선하겠다는 합의를 즉각 이행하라"고 주장했다.

경찰은 고공농성을 벌인 두 노동자에게 집시법 위반 혐의를 적용하는 것을 검토하고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr