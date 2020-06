속보[아시아경제 김가연 기자] 서울 성북구는 종암동에 사는 65세 남성 택시기사가 12일 성북구의 31번째 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자로 확진됐다고 밝혔다.

성북구가 공개한 동선에 따르면 이 택시기사는 6월 3일 정오부터 다음날 새벽 2시까지, 4일 정오부터 오후 11시까지, 7일 오후 1시부터 5시까지 택시를 운전했다.

그는 택시 운전 당시 마스크를 착용했고 도시락으로 식사를 했다고 방역당국에 진술했다.

택시 기사는 5일 오후에 종암동의 성북제일의원을 방문한 이후 7일 오전, 8일 오후, 9일 오후에 또 다른 의료기관에 방문한 것으로 조사됐다.

그는 11일 오전 성북구보건소에서 검체채취에 응한 뒤 12일에 양성 판정을 받았다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr