슈몽드 페로몬 향수 6월 13일 라이브 쇼핑 그립에서 특가 판매 진행

스페셜 코스메틱 전문 브랜드 슈몽드가 모바일 라이브 쇼핑 플랫폼 그립(Grip)과 함께 오는 13일에 슈몽드 페로몬 향수 엔그레이브 오 드 퍼퓸을 라이브 쇼핑 특가로 판매한다.

슈몽드는 최근 코로나19 시국으로 인한 캠페인의 일환으로 가격 인하를 단행한 엔그레이브 오 드 퍼퓸 페로몬 향수를 새로운 쇼핑 트랜드로 이슈가 되고 있는 라이브 방송을 통한 소통형 쇼핑 플랫폼인 그립을 통해 6월 13일 토요일 오후 9시 30분부터 판매를 진행한다. 이번 그립을 통한 라이브 쇼핑 시간에는 기존 49,000원의 판매가에서 30% 이상 할인된 33,000원, 방송 이후에는 일주일간 34,000원에 판매될 예정이다.

또한 이번 슈몽드 페로몬 향수를 판매하는 호스트인 그립퍼는 레이싱 모델 및 다양한 영역에서 활발하게 활동중인 인기 모델 민채윤씨로 그녀만의 다양한 매력과 함께 소비자들에게 엔그레이브 오 드 퍼퓸에 대한 제품 정보와 사용후기를 라이브로 생생하게 전달할 예정이다.

그립에서 진행되는 슈몽드 엔그레이브 오 드 퍼퓸 특가 라이브는 6월 13일 토요일 밤 9시 30분부터 스마트폰 그립(Grip) 어플리케이션을 통해 시청 및 제품 구매가 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr