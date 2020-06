中 "美, 실제 행동으로 북한 우려 해결해야"

[아시아경제 권재희 기자] 중국이 북·미간 갈등이 고조되는 상황에서 미국을 향해 실제적 행동으로 북한의 발전과 안보상 우려를 해결해 나가야한다고 밝혔다.

12일 화춘잉 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 싱가포르 북·미정상회담 2주년을 맞아 "2년 전 북·미정상회담으로 새 형태의 북·미관계 구축과 한반도의 완전한 비핵화에 대한 공동인식을 달성했다"며 "하지만 안타까운 점은 공동인식이 실현되지 않았고, 북·미 대화는 교착상태에 빠졌다"고 말했다.

화 대변인은 "결정적 원인은 북한의 합리적 우려가 중시되지 않고 해결되지 못했기 때문"이라며 "북한은 이미 비핵화 조치를 했지만 이에 상응하는 응답이 없었다"고 지적했다.

이어 "미국은 실제적인 행동으로 양국 지도자의 공동인식을 실현하고 북한의 발전과 안보상의 합리적 우려에 응답해야 한다"고 강조했다.

또 화 대변인은 "중국은 한반도 문제의 정치해결을 위해 건설적 역할을 하길 원한다"고도 덧붙였다.

