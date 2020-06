'코로나19' 재유행 조짐에 … 대구시, '시설 자율지킴이 앱' 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 시설별 방역관리자가 종사자와 이용자의 방역준수 사항을 자가점검할 수 있도록 '우리시설 자율지킴이 앱'을 운영한다고 12일 밝혔다.

지난달 18일부터 ICT기술을 활용해 시설별 방역관리자가 자율적으로 점검하는 스마트폰 앱을 시범운영해 온 대구시는 이달 들어 구글플레이 등 앱스토어에도 등록했다.

기존에는 공무원이 각 시설을 방문해 방역 수칙사항을 안내하고 지도점검을 했으나 자율지킴이 앱을 사용하면 시설별 방역관리자가 스마트폰 앱 화면에 따라 꼭 지켜야 할 방역수칙을 빠뜨리지 않고 챙길 수 있다는 게 대구시의 설명이다.

적용분야는 영화관, 공연장, 실내체육시설(체력단련장·체육도장·무도학원), 관광시설 등이다. 지역 내 1140곳 시설이 참여할 예정이다.

대구시는 성실 참여업체에는 인증스티커를 부착해주고, 포스트 코로나 시대의 새로운 공연형태인 '자동차극장형 야외공연'(6~7월중 4회) 등에도 초대해 감사를 표시할 예정이다.

박희준 대구시 문화체육관광국장은 "지역에서 코로나19가 재유행되지 않도록 다중밀집시설 사업주 여러분이 '우리 시설은 스스로 지킨다'는 생각으로 자율방역에 적극적으로 참여해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr