[아시아경제 정동훈 기자] 술에 취한 대학원생 제자를 성폭행한 혐의로 구속된 경희대 모 교수가 구속기소됐다.

서울서부지검 여성·아동범죄조사부(부장검사 이준식)는 12일 준강간 혐의를 받는 경희대 A교수를 구속기소했다고 밝혔다.

A교수는 지난해 11월 대학원생 B씨와 술을 마신 뒤 B씨가 정신을 잃자 성폭행한 혐의를 받는다. B씨는 사건 직후 A교수를 경찰에 고소했다. 서울 마포경찰서는 지난 3월 불구속 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다.

검찰은 A 교수의 혐의가 중하다고 보고 지난달 29일 영장을 청구했다. 법원은 "증거 인멸 및 도주의 우려가 있다"며 이달 3일 A교수에 대한 구속영장을 발부했다.

