KTB자산운용 리츠 본격 전개…국토부서 인가 획득

국토부서 리츠 사산관리회사 본인가 취득

[아시아경제 이민우 기자] KTB자산운용이 리츠(REITs·부동산투자신탁) 사업을 본격적으로 전개한다.

KTB자산운용은 11일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 본인가를 취득했다고 12일 밝혔다. 이를 통해 리츠 사업, 특히 공모 상장 리츠 추진에 박차를 가할 계획이다. 이미 지난달 CJ제일제당센터 입찰에서 숏리스트에 선정됐으며 국내 신규 물건 확보와 함께 해외 대체 투자를 연계한 신규 리츠 상품도 준비 중이다.

리츠 사업은 이학구 KTB자산운용 대체투자부문 부사장이 총괄한다. 이 부사장은 삼성생명과 도이치뱅크의 합작 리츠 자산관리회사인 DBPA코리아에서 리츠 업무를 수행했다. 그는 "최근 국토교통부와 금융당국은 유동성 흡수와 국민들의 투자 기회 확대를 위해 선진국을 벤치마킹하며 시장 확대에 힘쓰고 있는 상황"이라며 "KTB자산운용도 이러한 기조에 맞춰 리츠 시장의 확대와 다양성 증진에 기여할 계획"이라고 말했다.

