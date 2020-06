박지원 前 의원 "北 반드시 대화 복귀한다"

[아시아경제 이현우 기자] 최근 북한이 남북 간의 통신을 전면 차단한 것과 관련해 박지원 전 민생당 의원(사진)이 북한은 결국 대화 자세로 돌아올 것이라고 전망했다. 김정은 국무위원장 체제의 북한은 민생 문제 해결을 위해 남북 관계 개선이 꼭 필요한 상황인 만큼 남북 관계를 완전히 끊을 수 없을 것이란 주장이다.

박 전 의원은 6ㆍ15 남북공동선언 20주년을 앞둔 11일 일본 교도통신과의 인터뷰에서 북한이 최근 탈북자단체의 대북전단 살포 행위에 대한 보복을 경고한 것과 관련해 "(정상회담 이전 상태로 남북 관계가) 되돌아가는 것은 아닌가라는 우려가 나오지만 그런 일은 절대로 없을 것"이라고 강조했다.

현재 북한은 경제 발전이 가장 중요한 과제인 만큼 남북 관계가 꼭 필요한 상황이라는 주장이다. 박 전 의원은 "김 위원장이나 북한 주민들이 경제를 (1990년대) '고난의 행군' 시기로 되돌릴 수는 없을 것"이라며 "북한 경제 발전을 위해선 장기적으로 남북, 북ㆍ미 관계 개선이 꼭 필요하다"고 설명했다.

다만 북한이 벼랑 끝 외교 전략의 일환으로 남북 협력의 상징인 개성공단이나 금강산관광 관련 시설의 철거 등에 나설 수는 있을 것이라 내다봤다. 북한의 대남 강경 노선은 대북 제재 완화와 관련해 미국을 설득하도록 문재인 정부를 압박하는 목적일 것이란 분석이다. 이어 박 전 의원은 전단 살포를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 북한에 확산시키는 계획 등이 돌고 있는 정황을 거론하며 "대북전단 살포에 대한 북한의 우려를 어느 정도 이해한다"고 밝혔다. 이와 함께 남북 합의에 따른 대북전단 살포 금지법 제정 필요성도 언급했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr