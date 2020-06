'SM엔터 가요를 오케스트라 연주로' 서울시향·SM엔터 MOU 체결

[아시아경제 박병희 기자] 서울시립교향악단(서울시향)이 SM엔터테인먼트(SM)와 장르 간 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 전했다.

양사는 상호 협력을 통해 K클래식과 K팝의 우수성을 전 세계에 알리고 장르를 뛰어넘은 차별화된 콘텐츠를 제시함으로써 한국 문화 콘텐츠의 발전을 이끌어 갈 계획이다. 더불어 양사는 첫 번째 프로젝트로 대중에게 많은 사랑을 받은 SM 발표곡을 오케스트라 버전으로 새롭게 편곡, 연주한 음원을 오는 7월 초 SM 'STATION'을 통해 공개할 예정이다. 서울시향이 K팝 연주곡을 발표하는 것은 이번이 처음이다.

서울시향과 SM은 지난 10일 오후 5시 서울 종로구 서울시향 연습실에서 '장르 간 협업을 통한 문화 콘텐츠의 확장 및 발전'에 대한 MOU를 체결했다. 협약식에는 서울시향 강은경 대표이사, SM 이성수 대표이사 등이 참석했다.

서울시향은 "SM엔터테인먼트와의 협업을 통해 클래식 대중화에 기여하고, 음악으로 전 세계에 위로와 희망의 메시지를 전달하고자 한다. 앞으로도 양사는 지속적인 교류를 통해 좋은 클래식 콘텐츠를 선보일 것"이라고 밝혔다.

