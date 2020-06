중국, 6월말까지 외국인투자 네거티브리스트 축소 발표

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 미국의 대중 압박에 맞서 대외개방 조치 확대 움직임을 보이고 있는 중국이 6월 말까지 외국인투자 네거티브리스트를 축소 발표할 계획이다.

중국 국무원이 11일(현지시간) 정부 홈페이지를 통해 공개한 '업무보고 이행에 관한 중점 업무 부분별 의견'에 따르면 중국은 외국인 투자를 적극 활용하기 위해 외국기업 투자금지 제한업종(네거티브리스트)를 대폭 축소하기로 했다. 중국 국가발전개혁위원회와 상무부 등이 관련 업무를 진행해 6월 말까지 축소된 네거티브리스트를 발표할 방침이라고 밝혔다.

국무원은 또 상무부의 지휘 아래 국경을 넘나드는(크로스보더) 서비스 무역을 위한 네거티브리스트를 12월 말까지 완성해 발표하기로 했다.

아울러 경제특구의 개혁개방을 심화시킨다는 목표 아래 연말까지 중서부 지역에 추가적인 자유무역시범구와 종합보세구역을 만드는 작업도 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔다. 국가발전개혁위원회가 앞장서 자유무역시험구에 더 큰 개혁개방 자율권을 부여할 예정이다. 올해 중국 하이난 자유무역항 건설에도 속도를 낼 방침이다.

이와 같은 내용은 중국이 지난달 열린 양회 정부 업무보고에서 외국인 투자를 안정적으로 유치하고 외국계 기업과 중국 기업을 대등하게 대우하는 공정한 시장을 만들겠다고 밝히면서 마련된 세부 계획이다.

중국 상무부 산하 국제시장연구소의 바이밍 부소장은 환구시보를 통해 "구체적인 계획 공개는 중국이 외국인 투자자들에게 광범위한 시장 접근을 허용하는 새로운 개혁개방의 도입에 임박했음을 시사한다"며 "중국은 코로나19 타격을 입은 중국 경제를 회복하기 위해 개혁개방을 가속화하고 있다"고 말했다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr