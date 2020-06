美 합참의장, 트럼프 성경이벤트 동행 공개 사과

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령의 교회 앞 '성경 이벤트'를 위해 동행해 논란을 빚었던 마크 밀리 미국 합참의장이 군의 정치적 중립 의무를 지키지 못한 실수를 공개인정하고 사과했다.

미 언론에 따르면 밀리 합참의장은 11일(현지시간) 화상으로 진행된 국방대학교 졸업식 영상 메시지에서 "여러분 중 상당수가 라파예트 광장에 있던 내 사진이 초래한 결과를 보았듯, 그것은 시민 사회 내 군의 역할에 대한 국가적 논쟁에 불을 댕겼다"며 "나는 그곳에 가지 말았어야 했다"고 말했다.

그는 이어 "그 순간, 그러한 환경에서 내가 있었던 것은 군이 국내 정치에 개입한다는 인식을 불러일으켰다"고 말했다.

밀리 의장이 트럼프 대통령의 교회 앞 성경 이벤트 동행에 대해 자신의 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 앞서 마크 에스퍼 국방부 장관은 브리핑 중 트럼프 대통령의 시위진압 군대 투입 명령을 받아들일 수 없다고 말해 큰 파장을 불러온 바 있다.

밀리 의장은 "우리는 우리 공화국의 본질에 깊이 뿌리박힌 '비정치적인 군'의 원칙을 소중히 여겨야 한다"며 "이는 쉽지 않다. 시간과 노력이 드는 일이지만 모든 이들이 날마다 이행해야 할 중요한 일"이라고 말했다.

그는 연방군이 시위 진압에 동원되지 않은 데 대해 "우리는 폭력을 진압하고 긴장을 완화하기 위한 주 방위군과 법 집행관들의 공동 노력의 결과로 미국 거리에 연방군을 투입하지 않을 수 있었다"고 언급하기도 했다.

NYT는 밀리 합참의장의 이날 발언을 두고 "백악관의 분노를 사게 될 것이 확실시된다"고 전했다. 트럼프 대통령은 밀리 의장의 발언에 대해 아직 언급하지 않고 있다.

앞서 월스트리트 저널은 트럼프 대통령이 사실상 자신에 '항명'한 에스퍼 장관 경질을 하려다 막판 참모들의 조언으로 취소했다고 보도한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr