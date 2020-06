소·부·장 '병역지정업체' 나온다.. 경쟁력 강화

[아시아경제 황준호 기자] 올 하반기부터 소재, 부품, 장비 기업(소·부·장)도 병역지정업체로 선정될 수 있는 길이 마련됐다. 이공계 석사 또는 박사 학위 소지자를 전문연구요원으로 활용할 수 있게 되면서 국내 소·부·장 기업의 경쟁력이 한층 강화될 것으로 예상된다.

11일 과학기술정보통신부가 발표한 '올 하반기 병역지정업체 선정을 위한 신청 공고'에 따르면 소·부·장 기업과 우수기업부설연구소는 병역지정업체 신청시 가점이 부여된다.

병역지정업체에 선정되면 병역 자원 중 이공계 분야 석·박사 학위 소지자를 전문연구요원으로 활용할 수 있다. 고급 인재를 채용하기 힘든 중소기업들은 인적 경쟁력 강화를 위해 병역지정업체에 선정되는 것을 선호하고 있다.

이번부터는 소·부·장 기업에 대한 가점이 부여되면서 소·부·장 기업의 경쟁력 강화가 예상된다. 소·부·장 기업 중 관련 법령에 따른 '전문기업 확인서'를 발급받은 기업의 경우 가점을 받을 수 있다. 정부는 또 우수기업부설연구소로 지정된 곳도 가점을 받을 수 있도록 했다.

특히 정부는 올 상반기 이미 병역지정업체로 선정된 연구기관도 필요 인력 충원을 위해 하반기에도 신청할 수 있도록 했다. 신청 대상도 중소·벤처기업부설연구소 뿐 아니라 중견기업부설연구소, 기타 자연계 연구기관 등 모든 연구기관 유형이 선정기준에 따라 신청할 수 있도록 개선했다.

신청은 이달까지 받으며 평가는 한 달간 이뤄진다. 과기정통부는 신청을 받은 기업들에게 평가등급을 부여해 병무청에 선정된 기업들을 추천한다. 병무청은 실태조사를 거친 뒤 11월 병역지정업체를 최종 선정한다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 "전문연구요원 제도는 연구개발 활동을 수행하는 기업과 연구소들이 우수 과학기술 인재를 활용할 수 있도록 지원하는 제도로서 큰 의의가 있다"며 "코로나19로 어려운 경제 상황 속에서, 전문연구요원 제도가 보다 많은 기업들에게 과학기술을 기반으로 도약할 수 있는 계기가 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

올 하반기 병역지정업체 선정 신청 공고는 한국산업기술진흥협회 전문연구요원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr