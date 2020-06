[아시아경제 김혜민 기자] 중국의 수도 베이징에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 다시 발생했다.

11일 블룸버그 통신에 따르면 베이징시는 코로나19 확진자가 1명 새로 확인됐다고 밝혔다.

확진환자는 시청구에 거주하는 52세 남성이다. 이 남성은 10일 오후 병원에서 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

중국에서는 해외 유입 사례는 있었지만 내부전파 사례는 드물어 코로나19가 종식 단계에 가까워진 것으로 평가됐다. 중국은 지난달 치러진 전국인민대표대회에서도 코로나19와의 전쟁에서 승리했다고 안팎에 선언한 바 있다.

