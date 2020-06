[아시아경제 박종일 기자] 최근 금천구 지역 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염자가 속출하고 있는 가운데 금천구(구청장 유성훈)가 11일 오후 4시 ‘코로나19 재확산 방지를 위한 긴급대책회의’를 개최했다.

이날 긴급대책회의에는 유성훈 구청장과 김영성 부구청장, 각 국장, 관계 부서장과 각 동장들이 참석해 관할 시설별 방역대책에 대해 점검하는 시간을 가졌다.

또, 각 동별 집단감염에 대한 우려사항과 주민 애로사항, 이에 대한 부서별 지원 대책들도 논의됐다.

유성훈 구청장은 “코로나19 확산 예방의 핵심은 홍보와 교육, 지속적인 점검, 지역사회 협조 크게 4가지로 정의된다”며 “종교시설, 공원, 외식업소, 체육시설 등 감염 취약시설에 방역관리자를 지원, 시설 관리자들에게 지속적인 협조요청과 더불어 지원책을 마련해 사회적 분위기를 조성해 나가야 한다”고 당부했다.

