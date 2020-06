‘여수경도 해양관광단지’ 블루 투어 중심에 서다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 여수를 세계적인 관광휴양지로 만들기 위한 ‘여수경도 해양관광단지’ 개발 착공식을 열었다고 11일 밝혔다.

이날 착공식에는 박현주 미래에셋그룹 회장과 김영록 전남도지사, 주철현·김회재 국회의원, 이용재 전라남도의회 의장, 김갑섭 광양만권경제자유구역청장, 권오봉 여수시장 등 지역 기관장들을 비롯해 지역주민 대표들이 참석했다.

여수경도 해양관광단지는 싱가포르 센토사를 롤모델로 삼아 경도 2.15㎢ 일원에 1조 5000억 원을 투입, 호텔, 콘도 등 숙박시설과 해상케이블카, 상업시설 등을 조성해 세계적인 복합휴양단지로 조성된다.

도와 미래에셋은 여수경도 해양관광단지를 사계절 관광이 가능한 ‘세계적 수준의 아시아 최고 리조트’로 발전시킨다는 목표다.

남해안권이 21세기 관광 중심지가 될 수 있도록 마중물 역할을 충실히 이행할 계획이다.

특히 미래에셋은 여수경도 해양관광단지 개발사업 추진 시 지역경제 발전과 청년실업 해결을 위해 지역 기업 참여와 함께 지역인재 우선 고용 등을 약속한 바 있다.

전남도는 여수경도 해양관광단지 기반시설 지원을 위해 관광단지 주요시설이 완공될 오는 2024년 말까지 경도진입도로 개설을 완료할 계획이다.

경도 진입도로는 총사업비 1178억 원으로 지난해말 기재부 예비타당성조사 통과 후 국비를 확보해 현재 기본계획 수립 중으로, 오는 7월 중 턴키방식으로 발주해 내년 착공하게 된다.

김영록 전남도지사는 “여수경도 해양관광단지는 여수를 중심으로 동부권 관광산업을 한단계 끌어올리게 될 것이다”며 “남해안권 신성장 관광벨트를 완성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

미래에셋그룹 박현주 회장은 “여수 경도를 최고의 퀄리티로, 창의적으로 개발해 문화를 간직한 해양관광단지로 만들겠다”고 말했다.

한편 전남개발공사는 지난 2014년 경도에 골프장, 리조트를 조성했으며, 미래에셋은 매각대금 3400억 원을 오는 2024년까지 분할 지급키로 계약을 체결했으나, 지난 4월 약 3000억 원을 조기 지급한 후 기반조성사업을 추진 중이다.

