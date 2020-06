부산항만공사, “부산항 먼지 잡는 계획이 다 있다”

11일 부산상의에서 4개 관계기관 ‘항만 미세먼지 저감 업무 협약’ 맺어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)는 항만과 환경 관계 기관들과 부산항의 미세먼지를 줄이기 위한 협약을 맺고 행동에 나섰다.

항만공사는 11일 오전 11시 부산상공회의소에서 낙동강유역환경청, 부산지방해양수산청, 부산시 등 모두 4개 기관이 ‘항만지역 미세먼지 저감을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

BPA는 ‘동남권 대기환경관리 기본계획 수립?시행’ 계획에 따라 지난해 21㎍/㎥인 초미세먼지(PM2.5) 농도를 2024년까지 17㎍/㎥로 낮추고 관련 정책의 실효성을 높이고자 항만지역 대기환경관리 관계기관들과 업무협약에 참여하게 된 것이다.

이번 협약으로 관계기관들은 기관의 특성과 임무에 따라 역할을 나눠 부산지역의 미세먼지를 줄이고 동남권의 미세먼지를 줄이는 데 뜻을 같이한다.

BPA와 부산해양수산청은 LNG 야드트랙터 보급, 배출가스 저감장치 부착, 육상전원공급설비 설치·운영하는 등 항만 내 하역장비와 선박의 배출가스를 줄이는 사업을 중점 추진한다.

부산시는 항만에 출입하는 노후 경유차에 대한 매연저감장치(DPF) 부착사업과 조기 폐차 등 수송 분야 저감대책을 총괄한다.

낙동강유역환경청은 IoT 기반 미세먼지 측정망과 대기측정망을 확충해 대기질을 상시 모니터링하고, 대기질 정보를 관계기관에 공유하는 등 협약내용을 총괄 관리한다.

기관별로 정례회의를 통해 세부추진 과제 이행상황을 상시 점검한다. 고농도 미세먼지 저감을 위해 항만 내 미세먼지 배출원 관리를 강화하고 비산먼지 저감 등을 위한 공동 대응 매뉴얼도 마련하는 등 대응체계도 구축한다.

남기찬 부산항만공사 사장은 “항만지역 미세먼지 저감을 위해 BPA는 최선을 다할 것”이라며 “항만근로자의 업무환경 개선과 동남권 미세먼지 저감 목표를 달성하도록 하겠다”고 말했다.

