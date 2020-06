영등포구서 초등학생 자녀 둔 학부모 등 4명 확진(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 서울 영등포구에서 초등학생 자녀 2명을 둔 학부모 등 4명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

11일 영등포구에 따르면 양평2동에 사는 30대 여성이 전날 검사를 받고 이날 확진 판정을 받았다. 관내 47번째 확진자다. 이 여성은 지난 5일부터 발열, 근육통 등 증상이 나타났다.

영등포구는 이 환자의 자녀 2명이 초등학교에 재학 중이어서 남부교육지원청에 이를 통보하고 자녀들이 다니는 학원에도 알렸다고 밝혔다.

이 환자는 여의도의 한 치과에서 근무하고 있으며, 지난 3일부터 10일까지 직장에 지하철을 이용해 출퇴근했다. 마스크는 착용한 것으로 조사됐다. 영등포구는 "확진자의 구체적인 동선과 접촉자 등을 보건당국과 함께 조사 중"이라고 말했다.

영등포구에서는 이 여성을 비롯해 이날 3명의 추가 확진자가 더 나왔다. 관내 44번 환자인 50대 여성은 영등포본동 거주자로 전날 검사를 받아 이날 양성이 나왔다. 이 여성은 지난 5일 강남구에서 확진자와 접촉한 뒤 8일부터 자가격리 중이었으며 9일 발열, 기침 증상이 나타났다.

관내 45번째 확진자는 대림2동에 사는 60대 여성이다. 이 여성도 지난 5일 강남구에서 확진자를 접촉한 뒤 8일부터 자가격리에 들어갔다. 10일 두통 증상을 느껴 검사를 받았고, 이날 확진 판정이 나왔다.

관내 46번째 환자는 신길5동에 거주하는 60대 남성이며, 지난 7일 금천구 확진자와 접촉해 10일부터 자가격리에 들어갔다. 특별한 증상은 없었으나 진단검사를 진행해 이날 양성이 나왔다. 이 환자는 8~9일 CJ대한통운택배 영등포지사에서 일했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr