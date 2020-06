[아시아경제 김흥순 기자] 강원랜드가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 카지노 일반영업장 휴장을 오는 22일 오전 6시까지 다시 연장하기로 했다.

강원랜드는 11일 본사 사옥에서 긴급 비상대책회의를 열고 이 같이 결정했다. 당초 오는 15일 오전 6시까지 휴장이었으나 최근 수도권을 중심으로 코로나19 집단감염 확산, 방역방국의 특별 여행주간 단축 운영 등을 고려해 이와 같이 휴장 기간을 다시 연장했다.

강원랜드는 지난 2월23일부터 3개월 넘게 영업을 중단한 상태다.

