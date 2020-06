"올 여름 폭염 비상에" … 정부, '재난안전 특교세' 50억 지원

행안부-17개 시·도, 12일 재난대비실태 점검회의

[아시아경제 조인경 기자] 올 여름 평년보다 무더운 날씨가 예상됨에 따라 행정안전부가 각 지방차지단체의 폭염 대책 추진에 차질이 없도록 재난안전 특별교부세 50억원을 긴급 지원한다고 11일 밝혔다.

지자체별로 서울 4억1000만원, 부산 4억4000만원, 대구 3억1000만원, 인천 2억6000만원, 광주 1억9000만원, 대전 1억6000만원, 울산 1억6000만원, 세종 1억원, 경기 5억6000만원, 강원 2억1000만원, 충북 3억1000만원, 충남 2억5000만원, 전북 2억8000만원, 전남 4억4000만원, 경북 4억원, 경남 3억9000만원, 제주 1억3000만원 등이다.

특히, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 우려로 실내 무더위쉼터 운영이 곤란해짐에 따라 야외 무더위쉼터를 운영하는 등 방역 지침에 따른 폭염 대책을 추진한다는 방침이다. 폭염 취약계층과 코로나19 선별진료소 종사자 등에 각종 냉방용품도 지원한다.

이와 관련, 행안부는 12일 오전 11시 김계조 재난안전관리본부장 주재로 기상청과 전국 17개 시·도 재난안전실장 등이 참석하는 '여름철 재난대비실태 종합점검회의'를 개최한다. 이날 회의에서는 호우와 폭염 등 여름철 기상 전망과 변동 가능성 등을 공유하고 산불 피해지역의 응급조치 상황과 수해복구 사업장 추진 상황 등을 점검한다.

또 폭염에 대비해 마을정자, 그늘막 등을 활용한 야외 무더위쉼터 확대 방안, 쪽방촌 등 취약계층 보호 대책 및 지자체에서 운영하는 코로나19 선별진료소 안전대책 등에 대해서도 논의할 계획이다.

진영 행안부 장관은 "매년 여름철 반복되는 폭염과 호우로 인한 인명·재산 피해를 최소화하고, 특히 노약자와 장애인, 코로나19 선별진료소 종사자들이 폭염으로 어려움을 겪지 않도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

