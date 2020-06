“차밭 사잇길로 걸어가면”… 부산 기장군 산책·차 체험 교육

기장농업기술센터, 14일·20일 청소년 차 문화 학교 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 편백나무 숲을 산책하며 차 한잔을.

부산 기장군농업기술센터는 코로나19로 지친 군민들에게 힐링의 기회를 만들어주기 위해 오는 14일과 20일에 ‘청소년 차 문화학교’를 열어 가족과 더불어 편백나무 숲을 산책하고 차를 마시는 시간을 제공한다고 11일 밝혔다.

농업기술센터 뒷산 자연학습원에는 5000㎡에 차나무와 편백나무 숲이 조성돼 있다. 매년 녹차와 황차, 홍차, 떡차 등 제다 체험을 즐기는 오감만족 차(茶) 만들기 체험교육을 해오고 있다.

피톤치드를 내뿜는 편백나무 산책로는 어린이들도 안전하게 산을 오를 수 있도록 꾸며져 있어 무더위에도 숲의 시원함을 만끽할 수 있다.

곳곳에 떨어진 차나무 씨앗을 줍는 체험으로 산책의 재미를 더한다. 센터에서 직접 제다한 유기농 수제 녹차로 다도 수업도 한다.

기장군농업기술센터에 사전신청을 하면 자연학습원 산책과 차 마시기 체험으로 여름 한때를 보낼 수 있다.

