[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 11일 대한변리사회와 ‘공정·투명한 지식재산 생태계 조성을 위한 간담회’를 가졌다고 밝혔다. 양측은 간담회에서 개인 또는 기업 아이디어가 지재권으로 창출되기까지 특허 심사·심판 과정에 공정·투명성을 제고하고 산업계 지원을 강화하는 데 상호협력 할 것을 약속했다. 특허청 천세창 차장(앞줄 왼쪽 두 번째)과 대한변리사회 홍장원 회장(앞줄 왼쪽 세 번째) 등이 간담회를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 특허청 제공

